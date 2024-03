Aktuell Land

Woth übernimmt als Trainer bei DHB-Pokalsieger Metzingen

Die Handballerinnen der TuS Metzingen bekommen ab der kommenden Bundesliga-Saison einen neuen Coach. Der bisherige Co-Trainer Peter Woth übernimmt das Amt von Werner Bösch, wie der DHB-Pokalsieger am Montag mitteilte. Der Österreicher wechselt in den Herrenbereich und übernimmt den GC Amicitia Zürich in der Schweiz.