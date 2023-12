Wolfsexperte: Tod von Jungtieren etwas völlig Normales

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Tod von Jungtieren sei etwas völlig Normales, so Wolfsexperte Herdtfelder. Mehr als 50 Prozent der Wölfe würden gar nicht erwachsen. Einige würden in den ersten Wochen unbemerkt an Krankheiten sterben. Sobald sie mobiler würden, nehme die Gefahr durch den Straßen- und Schienenverkehr zu.

Der bislang einzige bekannte Wolfswelpe in Baden-Württemberg war am Montag am Schluchsee von einem Auto angefahren worden und verendet. Damit verlor der Südwesten sein erstes Wolfsrudel, da dies neben einem Paar auch Nachwuchs umfasst. Der Welpe war erst Ende Juli 2023 durch eine Fotofalle der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt nachgewiesen worden. Es war der erste Wolfsnachwuchs seit rund 150 Jahren im Südwesten. Seit 1866 galt der Wolf in Baden-Württemberg als ausgerottet.