Aktuell Land

Wolf in Dettenheim in Fotofalle geraten

Im Kreis Karlsruhe ist ein Wolf nachgewiesen worden. Das Tier sei bei Dettenheim in eine Fotofalle geraten, teilte das Umweltministerium am Freitag in Stuttgart mit. Nachdem das Bild am Montag entstanden war, bewerteten zunächst Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt die Aufnahme. Am Freitag bestätigten sie, dass es sich bei dem Tier eindeutig um einen Wolf handelt. Welches Geschlecht das Tier hat, war noch unbekannt.