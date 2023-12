Aktuell Land

Wolf am Schluchsee überfahren: Ist der Wolfswelpe tot?

Ein Wolf ist nach Polizeiangaben am Schluchsee im Südschwarzwald von einem Auto angefahren worden und verendet. Es soll sich bei dem Tier nach Angaben des SWR von Dienstag um den bislang einzigen bekannten Wolfswelpen in Baden-Württemberg handeln. Die Polizei bestätigte das zunächst nicht. Der Wolf sei am Montagabend tot aufgefunden worden, sagte ein Polizeisprecher.