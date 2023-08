Bitte aktivieren Sie Javascript

Rund 300.000 Euro Sachschaden sind bei dem Brand eines Wohnwagens und eines Oldtimers entstanden. Das Feuer war in der Nacht zu Dienstag auf einem Bauernhof in Reichenbach an der Fils (Landkreis Esslingen) ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Ermittlungen griffen die Flammen vom Wohnwagen auf eine Scheune mit dem darin geparkten Oldtimer über. Menschen oder Tiere seien nicht verletzt worden. Die Brandursache müsse noch ermittelt werden.