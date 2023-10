Aktuell Land

Wohnwagen gehen in Flammen auf

Zwei Wohnwagen sind auf einem Campingplatz im Schwarzwald in Flammen aufgegangen. Eine 73 Jahre alte Frau kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Grund für den Brand am Samstagnachmittag bei Bad Wildbad soll eine defekte Gasheizung im Wohnwagen gewesen sein. Die Flammen griffen dann auf den Wohnwagen daneben über und beschädigten ein weiteres Gebäude. Der Schaden wird auf rund 100 000 Euro geschätzt. Ob der Brand fahrlässig ausgelöst wurde, sollen nun die Ermittlungen klären.