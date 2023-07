Aktuell Land

Wohnungsdurchsuchungen in Horb am Neckar: Strafverfahren

Nach einer Durchsuchungsaktion in Horb am Neckar (Landkreis Freudenstadt) hat die Polizei neun Strafverfahren eingeleitet. Acht davon wegen Urkundenfälschung und eines wegen des mutmaßlichen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten trafen bei den Durchsuchungen am Dienstagmorgen auch einen Mann an, der aufgrund früherer Taten noch polizeilich gesucht wurde.