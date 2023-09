Aktuell Land

Wohnungsbrand in Konstanz: Drei Menschen gerettet

Bei einem Wohnungsbrand in Konstanz hat die Feuerwehr drei Menschen vor den Flammen gerettet. Zwei Bewohner konnten mit Schutzhauben über das Treppenhaus ins Freie gelangen, einer wurde per Drehleiter gerettet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Möglicherweise sei ein explodierter Fahrrad-Akku die Ursache für den Brand am Dienstagabend, hieß es weiter. Die Ermittlungen dazu laufen.