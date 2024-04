Wohlgemuth zu VfB im Europapokal: »Umfeld danach gelechzt«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der VfB Stuttgart hat den nächsten Schritt zur erhofften Teilnahme an der Champions League geschafft, doch die Schwaben freuen sich zunächst einmal auch über die nun auch rechnerisch endgültig gesicherte Europa-League-Qualifikation. »Ich glaube schon, dass die Fans, das Umfeld danach gelechzt haben, nach zehn Jahren daran wieder teilzunehmen«, sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth am Samstagabend nach dem 3:0 (3:0) gegen Eintracht Frankfurt: »Man sieht schon den Glanz in den Augen, den Stolz der Fans, der Verantwortlichen. Das ist schon was Außergewöhnliches nach zehn Jahren.«

Was die Champions League betrifft, dämpft Trainer Sebastian Hoeneß weiter die Euphorie. »Dieses Jahr braucht man verdammt viele Punkte, um die Champions League zu erreichen. Wir werden weiterhin Punkte brauchen. Natürlich haben wir heute noch mal einen wichtigen Schritt gemacht. Aber wir haben ein schwieriges Restprogramm«, sagte der Coach. »Deswegen sind es keine Floskeln, es ist totale Überzeugung, dass wir noch einen Weg zu gehen haben.« Die Mannschaft sei mit der Drucksituation, dass die Rivalen RB Leipzig und Borussia Dortmund bereits am Nachmittag gewonnen hatten, »großartig umgegangen«, lobte Hoeneß.

Punktgleich mit dem FC Bayern liegen die Schwaben auf Tabellenplatz drei der Fußball-Bundesliga. Der Vorsprung auf die Leipzig und Dortmund beträgt bei fünf noch ausstehenden Spielen weiterhin sieben Zähler. Allerdings sind die Schwaben noch bei Spitzenreiter Bayer Leverkusen zu Gast und empfangen den FC Bayern.

