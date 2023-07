Aktuell Land

Wohlfahrtsverband beklagt Einbrüche bei sozialen Angeboten

Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert angesichts massiver Kostensteigerungen einen Notfallfonds für soziale Einrichtungen. »Der Bund, das Land und die Kommunen müssen in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich die auskömmliche und nachhaltige Finanzierung der sozialen Arbeit sicherstellen«, sagte Verbandsvorständin Uta-Micaela Dürig am Mittwoch in Stuttgart.