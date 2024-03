Wochenende gibt Vorgeschmack auf den Frühling

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Spazierengehen die Jacke Zuhause lassen oder das erste Eis im Freien genießen? Das können die Menschen in Baden-Württemberg an diesem frühlingshaften Wochenende. Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Stuttgart sagte, erwartet das Bundesland »wunderschönes Wetter aufgrund einer deutlichen wärmeren Luftmasse, die aus Südwesten einströmt und von einem Föhn unterstützt wird, der zusätzlich zur Erwärmung beiträgt«.

In Temperaturen bedeutet das für den Großraum Stuttgart bis zu 16 Grad am Samstag und 18 oder vielleicht sogar 19 Grad am Sonntag. Der Wetterexperte sprach von einem »sehr freundlichen Mix mit recht viel Sonne«. Im gesamten Südwesten sehe es am Samstag und Sonntag generell freundlich aus.

Zum Wochenstart werde das Wetter dann allerdings wieder deutlich unbeständiger und kühler, fügte der Meteorologe hinzu. Am Montag sei mit meist stark bewölktem Wetter und ganz vereinzelt auch etwas Regen zu rechnen. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich bis zu 14 Grad.

