WM-Teilnahme von Ex-NHL-Profi Holzer fraglich

Der frühere NHL-Verteidiger Korbinian Holzer hat seine WM-Teilnahme unter dem neuen Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis angesichts seiner Verletzung offen gelassen. »Wenn ich gesund bin und er mich dabei haben will, ist es immer eine Ehre, für Deutschland zu spielen. Grundsätzlich gesagt. Ich bin aber auch in einem Alter, wo man auf den Körper hören muss«, sagte der 35-Jährige nach dem Halbfinal-Aus mit Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga.