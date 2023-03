Aktuell Land

Wissing wünscht sich auch günstigere Elektroautos

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hält die Preisentwicklung bei Elektro-Neuwagen für bedenklich. »Wir müssen darauf achten, dass die Automobilindustrie weiter ein breites Angebot in allen Preissegmenten macht«, sagte der FDP-Politiker der »Stuttgarter Zeitung« und den »Stuttgarter Nachrichten« (Mittwoch). Beim Übergang in Richtung klimaneutraler Antriebe müsse man auch »die soziale Frage im Blick haben«, fügte Wissing hinzu. »Im Augenblick kosten Elektroautos in Deutschland im Durchschnitt 53.000 Euro.« Da werde es für junge Berufseinsteiger schwierig.