Wirtschaftsleistung im Südwesten 2023 geschrumpft

Die Wirtschaftsleistung in Baden-Württemberg ist 2023 geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP), der Gesamtwert aller im Land produzierten Waren und Dienstleistungen, ging im vergangenen Jahr preisbereinigt (real) um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Fellbach bei Stuttgart mit. Damit habe sich die Wirtschaft im Südwesten leicht unterhalb des bundesweiten Schnitts entwickelt. Deutschlandweit schrumpfte die Wirtschaft preisbereinigt um 0,3 Prozent. Im Jahr 2022 hatte die baden-württembergische Wirtschaft noch ein reales Wachstum von 2,2 Prozent verzeichnet.