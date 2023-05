Aktuell Land

Wirtschaft im Südwesten begrüßt EU-Schutz für Kuckucksuhr

Der Brüsseler Kompromiss zum EU-Qualitätssiegel für die Kuckucksuhr und andere regionale Handwerksprodukte wird in der regionalen Wirtschaft des Südwestens positiv aufgenommen. »Das ist für unsere heimische Region sehr gut«, sagte Philipp Klemenz von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südlicher Oberrhein am Donnerstag auf Anfrage in Freiburg. Die Kuckucksuhr ist seit langem ein Symbolprodukt des Schwarzwalds und international bekannt.