Wim Wenders erhält Ehrenpreis des Deutschen Dokumentarfilms

Bitte aktivieren Sie Javascript

SWR-Intendant Kai Gniffke gratulierte dem Filmemacher: »Wim Wenders erschafft wie kein Zweiter ästhetische und wahrhaftige Kunstwerke. Er erzählt Geschichten nicht nur, sondern erforscht diese - und mit ihnen den Menschen selbst. Dabei hat er in den letzten fünf Jahrzehnten Filme für die Ewigkeit erschaffen.«

Der Ehrenpreis wird vom SWR Doku Festival und der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg vergeben - dieses Jahr am 30. Juni in Stuttgart. Dort wird der diesjährige Preisträger des Deutschen Dokumentarfilms sowie weitere Preisträger in anderen Kategorien bekannt gegeben.

Mitteilung SWR

Infos zum Dokumentarfilmpreis und dem letztjährigen Ehrenpreisträger

Oscar Nominierung für Buena Vista Social Club

Oscar Nominierung für Pina

Oscar Nominierung für The Salt on Earth