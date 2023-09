Aktuell Land

Wilhelma hat jetzt Potoroos

In die Wilhelma in Stuttgart sind zwei Potoroos, sogenannte Kaninchenkängurus, eingezogen. Wie der Zoo am Freitag mitteilte, sind die selten Tierchen mit etwas Glück und Geduld in der neuen Terra Australis zu beobachten. Die beiden Männchen Jarred und Zaine kamen aus dem tschechischen Zoo Pilsen in den Zoologisch-Botanischen Garten Stuttgart. Potoroos gehören zu den kleinsten und ursprünglichsten Vertretern der Känguru-Familie und kommen an der Ostküste Australiens vor. Dort sind sie in Heidelandschaften, Buschland und Laubwäldern zuhause.