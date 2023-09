Aktuell Land

Wildtier läuft in Pedelec: Fahrer schwer verletzt

Ein Pedelecfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Wildtier in Stuttgart schwer verletzt worden. Das unbekannte Tier rannte dem 62-Jährigen in das Fahrrad, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann stürzte und wurde bewusstlos.