Wildschweine werden in Freibad zu Wasserratten

Emsig mit den Beinen paddelnd und mit propellerhaft drehendem Schwänzchen haben sich zwei Wildschweine im Rheinstrandbad Rappenwört in Karlsruhe vergnügt. Ein Mitarbeiter filmte den tierischen Besuch im Wellenbecken vor Dienstbeginn am Sonntagmorgen mit seinem Handy. »Oh, was ist denn das? Zwei Wildis«, ist der Mann in dem Video zu hören. »Guten Morgen, hallo, schön euch zu sehen!« Die Wildschweine sind nach Angaben einer Sprecherin der Karlsruher Bäder dann von allein gegangen.

Nach Angaben des Mitarbeiters sind die Schweine über den Altrhein ins Bad geschwommen. »Es ist nichts Ungewöhnliches, dass Tiere in den Freibädern baden«, erklärte der Amtsleiter der Bäderbetriebe, Oliver Sternagel, laut Mitteilung. In fast allen Freibädern nutzten Gänse, Enten und alles, was fliegt, auch mal die Becken. »So jetzt auch die Wildschweine.« Sobald Menschen ins Bad kommen, verschwänden die Tiere von sich aus wieder.

Unhygienisch sei das nicht, denn technische Einrichtungen und Filteranlagen bereiteten das Wasser auf und stellten sicher, dass es jederzeit den hygienischen Standards entspricht. »Zudem überprüft das Badpersonal konstant die Wasserqualität«, hieß es.

Tiere sind im Rheinstrandbad Rappenwört auch nicht ungewöhnlich: Nach dem Ende der Freibadsaison findet alljährlich ein Hundeschwimmen statt, dieses Jahr am 15. September.