Wieder Warnstreiks in Kitas und Verwaltungen

Erneut Warnstreiks im Südwesten: Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi müssen sich die Bürger in Teilen Baden-Württembergs am Dienstag auf Beeinträchtigungen der Angebote im öffentlichen Dienst einstellen. So sollten in Tübingen, Reutlingen und im Zollernalbkreis teilweise Kitas, Bauhöfe und Verwaltungen geschlossen bleiben. Auch in kommunalen Kliniken in Heidenheim sollte es Warnstreiks geben.