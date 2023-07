Aktuell Land

Wieder ein Brasilianer: Meister Ulm holt Georginho

Der brasilianische Basketball-Nationalspieler George Lucas Alves de Paula - genannt Georginho - schließt sich dem deutschen Meister ratiopharm Ulm an. Nach Cristiano Felicio, Yago dos Santos und zuletzt Bruno Cabocclo kommt mit dem 27-jährigen Aufbauspieler ein weiterer Brasilianer nach Ulm, wie der Bundesligist am Montag mitteilte. Zuletzt spielte Georginho in seiner Heimat bei Franca Basquetebol Clube.