Wieder bestes Badewetter nach dem Feiertag im Land

STUTTGART. Sonne satt erwartet die Menschen im Südwesten nach Fronleichnam. Bis Sonntag werde wohl im Stuttgarter Raum, in Mannheim und in Regionen rund um den Rhein die 30-Grad-Marke geknackt, sagte ein Sprecher vom Deutsche Wetterdienst. »Wir erwarten wunderschönes Badewetter.« Auch wenn man nicht an den genannten Orten wohnt, darf man sich auf »ganz viel Sonne« im kompletten Südwesten freuen, so der Experte weiter. Für das Ländle gehen die Meteorologen von 26 bis 29 Grad aus.

Die milden Tage der vergangenen Woche sind zumindest im Wasser noch zu spüren. Die Wassertemperaturen sind gestiegen. Laut DWD sind es im Bodensee mittlerweile nachmittags 20 Grad. Auch andere, kleinere Badeseen dürften dem Sprecher nach schon mit ähnlichen Temperaturen locken. Im Rhein, dem Neckar und der Donau liegen die Wassertemperaturen nach Messwerten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg bei 18 bis 21 Grad. »Die Sonne wirkt schon«, so der DWD-Sprecher.

Erst zum Sonntagnachmittag könnte das Wetter laut DWD-Prognosen wolkenreicher und etwas unbeständiger werden. (dpa)