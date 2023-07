Aktuell Land

Wie weiter mit dem Fernwärmenetz in Stuttgart? BGH prüft

Nach jahrelangem Streit um das Fernwärmenetz in Stuttgart prüft seit Dienstag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe komplizierte Fragen zum Eigentum an den Anlagen und zum Wettbewerbsrecht. Strittig war bei der Verhandlung vor dem Kartellsenat vor allem, ob der Landeshauptstadt nach dem Auslaufen eines Vertrages zu den Wegenutzungsrechten nun das Eigentum an dem vom Energieversorger EnBW ausgebauten Netz zusteht. Das Netz wurde größtenteils auf Grundstücken verlegt, die der Stadt gehören.