Thomas Bareiß am Wahlabend, September 2021: Er liegt eindeutig vorne und behält sein Mandat. Die Kampagne gegen seine Wiederwahl ging nicht auf. Doch sitzt die Wunde tief. Der CDU-Mann nimmt eine Auszeit. FOTO: FRICKER Thomas Bareiß am Wahlabend, September 2021: Er liegt eindeutig vorne und behält sein Mandat. Die Kampagne gegen seine Wiederwahl ging nicht auf. Doch sitzt die Wunde tief. Der CDU-Mann nimmt eine Auszeit. FOTO: FRICKER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.