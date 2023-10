Aktuell Land

Wetterwende: Herbstlich kühl und wechselhaft

Nach den warmen Spätsommertagen scheint der Herbst in Baden-Württemberg nun Einzug zu halten. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollten sich die Temperaturen am Sonntag und zum Wochenstart deutlich abkühlen. Dazu gebe es einen Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Regenfällen. Für die Nacht zum Montag kündigte der DWD den ersten Herbstfrost an.