Wetterwechsel im Südwesten mit Gewittern

Am Mittwoch trifft der Wetterwechsel dann auch das restliche Baden-Württemberg. Tagsüber ist mit Schauern zu rechnen. Vor allem im südlichen Landesteil, etwa in Oberschwaben und dem Südschwarzwald, können die Gewitter unwetterartig ausfallen und mit Starkregen mit 40 Litern auf den Quadratmeter, Hagel mit Korngrößen um zwei Zentimeter und Sturmböen einhergehen. Die Temperaturen rutschen ab, im Raum Stuttgart etwa auf 23 Grad.

Das bleibt aber wohl nur ein Intermezzo: Am Donnerstag ziehen die Schauer ostwärts ab, am Freitag und Samstag kehrt der Spätsommer mit einem Hochdruckgebiet und freundlichem Wetter zurück. Erst Mitte der nächsten Woche deute sich eine erneute Wetterumstellung an, sagte ein DWD-Sprecher.

