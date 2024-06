Aktuell Land

Wetterdienst warnt vor Unwettern im Süden Baden-Württembergs

Am Samstagnachmittag und Abend kann es in Baden-Württemberg zu schweren Unwettern kommen. Vor allem in den südlichen Landesteilen ist mit schweren Gewittern und Starkregen zu rechnen, wie aus einer Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht.