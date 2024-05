Wetterdienst warnt vor teils unwetterartigen Gewittern

Bitte aktivieren Sie Javascript

Erneut muss sich Baden-Württemberg auf lokal unwetterartige Gewitter einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Montagnachmittag eine amtliche Unwetterwarnung der Stufe drei von vier vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen für den Regierungsbezirk Stuttgart heraus. Zuvor hatte ein DWD-Sprecher gesagt, dass der Südwesten diesmal »nur am Rande betroffen« sei. »Das ist nicht vergleichbar mit der Lage, die wir letzte Woche hatten«, teilte er weiter mit. Es gebe zunächst im Südschwarzwald, auf der Alb und später am Tag am Bodensee zunehmend Schauer und punktuell unwetterartige Gewitter. In Oberschwaben könnte dann Starkregen mit 30 und 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit fallen. Lokal seien bis zu 70 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden nicht ausgeschlossen. Am frühen Abend sollen die Gewitter dann Richtung Nordosten abziehen.

Für Dienstag rechnen die Meteorologen mit einer Regenpause und bei viel Sonne im Südwesten mit dem »schönsten Tag der Woche«. Mittwoch, Donnerstag und Freitag soll es dann bei Temperaturen von um die 20 Grad wieder viel regnen.

