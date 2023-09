Zwei Blitze entladen sich während eines Gewitters hinter dem Gaskessel in Stuttgart.

Am Donnerstag soll es laut DWD im Norden des Landes freundlich und überwiegend trocken bleiben. Im Süden ist es dichter bewölkt, zeitweise sind auch Schauer und Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen werden ähnlich sein wie am Mittwoch: 18 Grad im südlichen Bergland und 25 Grad am Rhein. Richtung Wochenende bleibt es den Angaben zufolge überwiegend trocken bei steigenden Temperaturwerten.

Wetterwarnung DWD für Baden-Württemberg