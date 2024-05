Aktuell Land

Wetterdienst rechnet mit Starkregen im Südwesten

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart rechnet vor dem Wochenende mit Starkregen und Gewittern in großen Teilen Baden-Württembergs. Um Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart und Tübingen herum könne es in den Freitag hinein bis zu 50 Liter pro Quadratmeter Regen geben, wie der DWD am Donnerstag mitteilte. Auch mit stürmischen Böen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde Windgeschwindigkeit sei zu rechnen. Südbaden und Gebiete südlich der Donau seien vom Schlechtwetter ausgenommen.