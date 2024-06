Aktuell Land

Wetterdienst: Im Südwesten Sonne statt Dauerregen

Die Menschen im Südwesten können sich Experten zufolge auf einen Wetterwechsel einstellen. Am Dienstag soll es heiter sein, es kann gebietsweise noch vereinzelt Schauer geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart berichtete. Mancherorts sei Nebel möglich. Die Temperaturen dürften am Rhein annähernd 25 Grad erreichen.