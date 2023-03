Aktuell Land

Wetter-Warnung: Wanderer sollen zu Hause bleiben

Der Deutsche Wetterdienst hat vor Wanderungen in Baden-Württemberg gewarnt. Am Freitag sollte es in Lagen über 1000 Meter zu orkanartigen Böen kommen. Auch Sturmböen südlich von Stuttgart machten Naturfreunden einen Strich durch die Rechnung, erklärte eine Sprecherin. Dazu komme landesweit Regen. Der Pforzheimer Hauptfriedhof wurde am Freitag »aufgrund aktueller Sturmwarnung geschlossen«, wie es in einer Mitteilung hieß.