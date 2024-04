Aktuell Land

Wetter im Südwesten: Regen, Graupel und Schneeschauer

Das trübe Wetter bleibt den Menschen im Südwesten zunächst erhalten: Auch in den nächsten Tagen ist mit Regen sowie Graupel- und Schneeschauern zu rechnen. Zusätzlich sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag kurze Gewitter vorher. In der Nacht zum Sonntag soll es im Bergland und im Allgäu teilweise oberhalb von 400 Metern schneien, in den Staulagen sind bis zu zehn Zentimeter Neuschnee möglich. Autofahrer sollten mit Glätte rechnen.