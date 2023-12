Wetter an Weihnachtsfeiertagen bleibt mild

Bitte aktivieren Sie Javascript

An Weihnachten bleibt das Wetter im Südwesten mild. Niederschläge, die es von Nordbaden bis zur Ostalb geben kann, sollen am Montag nachlassen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Darüber hinaus weite am ersten Weihnachtsfeiertag ein Hoch seinen Einfluss bis in den Süden Baden-Württembergs aus. Dort sei es überwiegend heiter und trocken, am Nachmittag seien auch sonnige Abschnitte möglich.

Schnee ist den Angaben zufolge nicht in Sicht. Am Montag liegen die Temperaturen liegen zwischen 8 Grad in hohen Lagen und 13 Grad im Oberrheingraben. In der Nacht zum Dienstag bleibt es bei Tiefstwerten zwischen 8 und 0 Grad trocken.

Für den zweiten Weihnachtsfeiertag rechnen die Meteorologen erneut mit einem wolkenverhangenen Himmel. Im Norden des Landes kann es bei weiterhin milden Temperaturen zeitweise auch etwas regnen. Im Rest des Landes bleibe es trocken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 7 Grad in hohen Lagen und 12 Grad am Rhein und Neckar.

Die Weihnachtsdeko auf Balkon und Co. sollte jedoch weiterhin gut festgezurrt werden: Für beide Feiertage sagte der Wetterdienst mäßigen Wind vorher, der in den Böen stark bis stürmisch ausfallen kann. In den exponierten Lagen des Berglandes sind den Meteorologen zufolge auch schwere Sturmböen möglich.

Nach Weihnachten soll der Wind jedoch nachlassen: Der DWD erwartet für Mittwoch verbreitet schwachen Wind. In hohen Lagen könne es aber noch starke bis stürmische Böen geben. Im Süden soll es wolkig werden. Im Norden sei es häufiger auch stark bewölkt. Meist bleibe es aber trocken bei Temperaturen zwischen 8 und 13 Grad.

