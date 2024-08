Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen einer Wespe in ihrem Wagen ist eine Autofahrerin gegen ein Fahrzeug am Straßenrand gefahren. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 45.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Die 39-Jährige hatte demnach Angst, dass das Tier ihr Kleinkind stechen könnte. Deswegen wollte sie am Straßenrand halten, übersah dort aber ein geparktes Auto. Verletzt wurde durch den Aufprall niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.