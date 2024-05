Aktuell Land

Werth gewinnt auch Grand Prix Special in Mannheim

Dressurreiterin Isabell Werth hat einen Tag nach ihrem Erfolg im Grand Prix auch den Grand Prix Special beim Maimarkt-Turnier in Mannheim gewonnen. Die siebenmalige Olympiasiegerin aus Rheinberg erhielt am Freitag in der mit 12 000 Euro dotierten Prüfung gemeinsam mit ihrem Pferd Wendy de Fontaine 76,255 Prozent und lag damit trotz zweier kleiner Patzer deutlich vor Henri Ruoste aus Finnland, der mit Quentano antrat und 73,064 Prozent erhielt. Die zum deutschen Perspektivkader zählende Bianca Nowag-Aulenbrock aus Bad Laer belegte auf Queolito mit 71,149 Prozent den dritten Platz. Insgesamt nahmen zehn Paare teil.