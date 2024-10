Werkzeug im Wert von über 100.000 Euro gestohlen

Einbrecher sind in Maulbronn in eine Werkzeugbaufirma eingestiegen. (Symbolbild)

Einbrecher haben in einer Werkzeugbaufirma in Maulbronn (Enzkreis) Hartmetall-Frässtifte im Wert von über 100.000 Euro gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über das Dach in die Firma, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie sich der Einbruch genau abspielte und wie sie mit der Beute geflüchtet sind, werde noch ermittelt. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise zu der Tat, die sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag abgespielt habe.