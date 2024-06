Werbekampagne: Reutlingen ist Liebe auf den zweiten Blick

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Schlüssel zu Reutlingens eigensinniger Werbekampagne ist Liebe. Seit einigen Tagen sind in Reutlingen an Dutzenden Standorten Plakate mit Sätzen wie "Leben, wo keiner Urlaub macht" oder "Das Reu in Reutlingen steht für bereuen" zu finden. Zusätzlich steht auf jedem dieser provokativen Plakate die Anmerkung: "Reutlingen kannst Du nicht mögen". Und daneben eine freie Fläche. Und um die geht es. Dort sollen schon bald die zwei Wörter "nur lieben" eingefügt werden zusammen mit dem Link und QR-Code " www.nurlieben.de".

Auf die Idee für diese Werbekampagne kam das Stadtmarketing der rund 117.000-Einwohner-Stadt. Aus Erzählungen von Einwohnern sei deutlich geworden, dass Reutlingen oftmals eine Liebe auf den zweiten Blick sei, die sich hinter Vorurteilen und manchmal sogar unter einer Hass-Liebe zur eigenen Stadt verberge. »Genau aus diesem Grund haben wir uns für diesen provokanten Auftakt entschlossen«, erzählt Geschäftsführerin Anna Bierig.

»Diese Werbetaktik, beziehungsweise -technik, nennt sich Teaser-Kampagne«, sagt Jörg Tropp, Marketing-Professor der Pforzheimer Hochschule. »Teaser-Kampagnen werden häufig genutzt, Aufmerksamkeitslevel erst mal zu erzeugen und dann in einem zweiten Schritt aufzulösen, was sich dahinter eigentlich verbirgt.«

Eine Kampagne, die ebenfalls für Aufmerksamkeit sorgte, hatte auch die Stadt Ludwigshafen gestartet. Dort zeigte eine Tour die hässlichen Ecken der Stadt. Sie gilt auch als augenzwinkernde Reaktion auf einen unschönen Titel. Denn 2018 kürte die ARD-Sendung »Extra3« Ludwigshafen zur hässlichsten Stadt Deutschlands. Seit Bestehen der Stadttour gab es jedoch Kritik. Die Stadt kündigte im April an, die umstrittene Stadtführung nicht mehr fördern.

Unter dem Titel »Nebenan isses auch nicht besser« will der private Veranstalter diese Tour laut dem »Mannheimer Morgen« nun auch auf der anderen Rheinseite, in der Nachbarstadt Mannheim, anbieten.