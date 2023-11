Aktuell Land

Weniger Wohnraum führt zu mehr Wohnungslosigkeit

Wohnraum wird allerorten knapp und knapper, Studierende, Alleinerziehende und Geringverdienende konkurrieren um die wenigen günstigen Wohnungen. Das lässt sich im Südwesten auch an dem in manchen Kommunen steigenden Anteil wohnungsloser Menschen ablesen. Städte in Baden-Württemberg melden teils höhere Zahlen obdachloser oder von Obdachlosigkeit bedrohter Personen. »Leider steigen in Pforzheim die Zahlen deutlich an«, sagte ein Stadtsprecher. So seien Ende 2022 noch 417 Personen in städtischen Obdachlosenunterkünften untergebracht gewesen; im Oktober 2023 waren es bereits rund 470 Personen.