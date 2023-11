Aktuell Land

Weniger unerlaubte Einreisen aus der Schweiz im Oktober

Die Zahl der aus der Schweiz unerlaubt nach Deutschland eingereisten Flüchtlinge wird zwar in diesem Jahr deutlich höher sein als im Vorjahr - im Oktober wurde der Aufwärtstrend jedoch erst einmal unterbrochen. Von Januar bis Ende Oktober gab es zusammen 14.622 unerlaubte Einreisen, wie die Bundespolizei am Montag auf Anfrage in Stuttgart berichtete.