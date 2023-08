Aktuell Land

Weniger Studierende beginnen mit Doktorarbeit

Im vergangenen Jahr haben in Baden-Württemberg deutlich weniger Menschen mit einer Promotion begonnen als noch im Jahr davor. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Stuttgart mitteilte, begannen im vergangenen Jahr 5244 Menschen ihre Promotion an einer Hochschule im Südwesten, rund zehn Prozent weniger als noch 2021. Damals lag die Zahl der neu angefangenen Promotionen bei 5841.