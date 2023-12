Aktuell Land

Weniger Schweine und Rinder im Südwesten

Die Schweinehaltung in Baden-Württemberg ist weiter auf dem Rückzug: Anfang November diesen Jahres wurden im Land 1,26 Millionen Schweine gezählt, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Das entspreche einem Rückgang von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch bei den Schweine haltenden Betrieben wurde demnach eine weitere Abnahme verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl um 8 Prozent auf 1510 Betriebe.