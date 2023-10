Aktuell Land

Weniger Ertrag bei württembergischen Winzergenossenschaften

Die starken Wetterschwankungen haben bei den württembergischen Genossenschaftswinzern im laufenden Jahr für eine geringere Ernte gesorgt. Mit rund 64 Millionen Litern liegt die Lesemenge deutlich unter dem Vorjahresniveau von 73 Millionen Litern, wie Roman Glaser, der Präsident des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes, am Mittwoch in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) mitteilte. Dieses Jahr sei kein Selbstläufer gewesen. Die Weingärtner und Weingärtnerinnen seien mit nahezu allen denkbaren Herausforderungen konfrontiert gewesen - von heißen, trockenen Phasen bis hin zu langanhaltenden Regenperioden, die Schädlinge und Krankheiten begünstigt hätten.