Weniger Bibeln im Jahr 2023 abgesetzt

Die Deutsche Bibelgesellschaft hat 2023 weniger Bibeln verkauft. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr rund 322.000 Ausgaben der Heiligen Schrift in unterschiedlichen Sprachen und Übersetzungen abgesetzt, wie die kirchliche Stiftung am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Das seien rund 48.000 Exemplare weniger als im Vorjahr. Auch der Bereich Kinderbibeln verzeichnet demnach einen Rückgang.