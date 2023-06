Aktuell Land

Weniger Bürokratie für ausländische Fachkräfte gefordert

Die Wirtschaft hat eine schnellere Bearbeitung der Visaverfahren und Aufenthaltsgenehmigungen für ausländische Fachkräfte gefordert. Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag kritisierte am Freitag in Stuttgart, die Organisation der Ausländerbehörden. »Viele Köche verderben den Brei - das gilt für mich in der aktuellen Situation der Ausländerbehörden im Land«, sagte Präsident Christian Erbe. Es gebe 137 untere Ausländerbehörden bei Stadt- und Landkreisen sowie großen Kreisstädten. Es brauche eine zentrale Ausländerbehörde, die die Fäden in der Hand halte, um Verfahren zu beschleunigen und transparenter zu gestalten.