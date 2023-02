Aktuell Land

Weitere Warnstreiks bei der Post im Südwesten

Erneut stockt die Zustellung von Briefen und Paketen in Baden-Württemberg. Die Gewerkschaft Verdi setzte am Samstag ihren Warnstreik fort. Bestimmte Bereiche der Briefzentren der Post wurden bereits in der Nacht bestreikt, wie Andreas Henze, Funktionär bei Verdi, am Morgen sagte. In den Zustellstützpunkten wurde der Warnstreik laut Gewerkschaft am Morgen wieder aufgenommen. Aufgerufen waren Beschäftigte an den Standorten in den Regionen Mannheim, Rhein-Neckar, Karlsruhe, Pforzheim, Bruchsal, Rastatt, Heilbronn, Mosbach, Bietigheim-Bissingen, Schwäbisch-Hall, Südbaden, Region Stuttgart, Schwäbisch Gmünd, Meßstetten, Konstanz, Münsingen, St. Georgen, Ulm und Oberschwaben.