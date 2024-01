Weitere Tatverdächtige nach Streit festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Ermittler nahmen die beiden 18 Jahre alten Tatverdächtigen mit iranischer und syrischer Staatsangehörigkeit am Mittwoch in ihren Wohnungen in Böblingen fest. Sie beschlagnahmten Beweismittel, die nun ausgewertet werden müssen. Das Duo sitzt in Untersuchungshaft.

Bereits Ende November hatte die Polizei in diesem Zusammenhang zwei Verdächtige festgenommen: Einen 17 Jahre alten Iraker an seiner Schule im Landkreis Ludwigsburg und einen 18 Jahre alten Syrer an dessen elterlicher Wohnanschrift in Stuttgart. Die jungen Männer stehen im Verdacht, damals zwei 17-Jährige geschlagen, getreten, mit Hieb- und Stichwaffen angegriffen und schwer verletzt zu haben. Auch sie sitzen in Untersuchungshaft.

