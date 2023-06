Aktuell Land

Weitere Festnahme nach Handgranatenwurf in Altbach

Nach dem Wurf einer Handgranate bei einer Trauerfeier in Altbach (Kreis Esslingen) ist ein weiterer Mann wegen des anschließenden Angriffs auf den mutmaßlichen Täter festgenommen worden. Der 19-Jährige soll vor zwei Wochen gemeinsam mit anderen Trauergästen den möglichen Täter auf dem Friedhof in Altbach verfolgt und schwer verletzt haben. Der junge Mann mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit wurde nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt am Freitagmorgen im Landkreis Esslingen festgenommen. Er sitzt wegen des Verdachts auf versuchten gemeinschaftlichen Totschlag in Untersuchungshaft.