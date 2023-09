Aktuell Land

Weitere Durchsuchungen nach Serie von Schüssen

Nach Schüssen in der Region Stuttgart und einem Handgranaten-Anschlag auf eine Trauerfeier in Altbach (Kreis Esslingen) hat die Polizei weitere Wohnungen durchsucht. Die Bleiben von vier Beschuldigten zwischen 25 und 35 Jahre seien am Donnerstagmorgen in den Kreisen Böblingen, Göppingen und Esslingen durchsucht worden, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt mitteilten. Dabei seien ein Teleskopschlagstock, eine Sturmhaube sowie Datenträger und Mobiltelefone sichergestellt worden.