Weitere Demonstrationen gegen Rechtsextremismus im Südwesten

In mehreren Städten und Gemeinden im Südwesten sind am Samstag wieder Menschen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Bei einer Demonstration in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) unter dem Motto »Schwetzingen zeigt Farbe« gab es zunächst keine Zwischenfälle, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Im Vorfeld hatten die Veranstalter bis zu 500 Teilnehmer erwartet.